Al tramonto delle “sacre” ideologie del Novecento sopravvivono le superstizioni del populismo, con i suoi totem e i suoi amuleti. C’è chi, in politica, esorcizza la “mala sorte” e tenta la fortuna compiacendo le pulsioni popolari. Tutto ciò senza particolare ingegno e senza guizzo. E poi c’è chi, fatalisticamente, si affida ad altri poteri e fa gli scongiuri, dentro un’ininterrotta campagna elettorale. Fighi o sfigati? Domanda delle domande a Perfidia.

Nel salotto politico di LaC Tv ci si interroga sulle prospettive della politica nazionale. Assieme ad Antonella Grippo un parterre di ospiti di prim’ordine: oltre a Giuseppe Tango (presidente dell’Associazione nazionale magistrati), protagonista di un’intervista esclusiva, ci saranno Alessandro Cattaneo (Forza Italia), Mariolina Castellone (Europarlamentare Movimento 5 Stelle), Flavio Stasi (Sindaco Corigliano-Rossano), Maria Limardo (Lega), Ernesto Alecci (PD), Mario Murone (Sindaco Lamezia Terme), Andrea Nicastro (Corriere della Sera). L’appuntamento è per questa sera, venerdì 17 aprile, alle 22 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.