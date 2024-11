In collegamento anche Sandro Piovani della Gazzetta dello Sport e Gazzetta di Parma, Daniele Barone di Sky e Filippo Rosace di Corriere Alto Adige per discutere della ripresa del campionato di Serie B dopo la sosta con le calabresi che giocano in casa

La quarta puntata di 11 In Campo, il format di LaC dedicato al calcio, andrà in onda questa sera alle 21. L'allenatore Serse Cosmi, Sandro Piovani della Gazzetta dello Sport e Gazzetta di Parma, Daniele Barone di Sky e Filippo Rosace di Corriere Alto Adige in collegamento per discutere della ripresa del campionato di Serie B dopo la sosta con le calabresi che giocano in casa: il Catanzaro affronterà il Parma e il Cosenza il Sudtirol. In studio, come sempre l’ex arbitro Mario Palmieri.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.