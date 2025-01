Lunedì 13 gennaio, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) sessantaseiesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

“Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della 66ma puntata l'archeologa Stefania Mancuso, tra l'altro presidente dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Proprio in un recente volume in uscita, Stefania Mancuso ha censito l'immenso patrimonio culturale calabrese fatto di Musei, Aree e Parchi Archeologici, dal Pollino allo Stretto, richiamando sia quelli più grandi e famosi, sia quelli a dimensione civica ma altrettanto importanti. La valorizzazione massima delle risorse archeologiche calabresi ha una valenza enorme sia sul piano del pieno recupero dell'identità culturale di un'intera regione, quale supporto indispensabile per costruire una società migliore, sia come potente attrattore turistico e punto di riferimento per la formazione delle nuove generazioni, così come per l'ulteriore specializzazione delle generazioni più mature. La Calabria ha una storia antichissima ed è stata al centro delle principali rotte mediterranee per millenni. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.