Il sedicesimo turno del campionato cadetto, analizzato questa sera nel corso della trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News 24 Giampaolo Cristofaro, in collegamento Antonio Alizzi e Antonio Ciampa

Andrà in onda questa sera alle 21. 30, su LaC Tv, la sedicesima puntata di “11 in campo”, il format sportivo condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News 24 Giampaolo Cristofaro.

Argomento al centro dell’odierna trasmissione sarà la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Un turno caratterizzato dalla grande vittoria del Sassuolo che annienta una Sampdoria in profonda crisi, vince anche Spezia e Pisa. Deludono anche il Palermo sconfitta a Carrara e la Cremonese sconfitta in casa dalla Reggiana. Vincono Bari contro il Cittadella, il Catanzaro all’ultimo minuto contro il Brescia e il Frosinone al San Vito Marulla contro il Cosenza.

In collegamento via Skype due giornalisti: Antonio Alizzi e Antonio Ciampa

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.