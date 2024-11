Dove sorgerà il nuovo ospedale di Cosenza? Nei pressi di Vaglio Lise oppure, voce sempre più insistente, sulle colline dell'Università della Calabria e quindi nel territorio di Rende? Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, la striscia d'informazione in onda tutti i giorni dopo il tg delle 14. In studio come di consueto Pier Paolo Cambareri, inviato al municipio di Cosenza Salvatore Bruno che ci farà ascoltare il parere sul punto del sindaco Franz Caruso e di Francesca Benincasa di Confapi. In collegamento con lo studio anche la deputata della Lega, Simona Loizzo. Nel corso della puntata avremo pure il contributo del consigliere regionale dem Franco Iacucci e di Valerio Formisano, medico noto in città. Appuntamento dunque alle ore 14:30 su LaC Tv.

