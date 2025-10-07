In diretta le ultimissime dal palazzo, con uno sguardo alla composizione del nuovo Consiglio tra sorprese e trombati: appuntamento alle 13 su LaC Tv
Tutti gli articoli di Format LaC Tv
PHOTO
Un risultato annunciato e dal valore storico: per la prima volta un presidente uscente viene rieletto alla guida della Cittadella regionale. Riesce l'impresa a Roberto Occhiuto che, oggi stesso, riprenderà possesso del suo ufficio a Germaneto. Seguiremo il reinsediamento a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio Gianluca Gallo, recordman di preferenze.
Con l'inviato Nico De Luca le ultimissime dal palazzo del governo regionale, con uno sguardo sulla composizione del nuovo Consiglio regionale: tra new entry, sorprese e trombati racconteremo come cambiano gli equilibri anche all'interno dei partiti e delle coalizioni.
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.