Crotone riparte. Dopo decenni di attese, promesse mancate e rassegnazione, in città si muovono finalmente le ruspe. È iniziata la bonifica del Sito di Interesse Nazionale, un’area simbolo non solo dell’inquinamento industriale lasciato in eredità dal passato, ma anche di una battaglia civile lunga e sofferta. Le prime tonnellate di rifiuti pericolosi sono già state caricate e avviate verso la Svezia, dove saranno trattate in impianti specializzati. Ma il cammino resta ancora lungo e complesso: centinaia di migliaia di tonnellate di scorie attendono una destinazione definitiva.

Di ciò che sta accadendo se ne parlerà in diretta su LaC Tv durante la trasmissione "Dentro la Notizia”, condotta da Pier Paolo Cambareri, con il sindaco di Crotone Vincenzo Voce e con Rosaria Vazzano di Legambiente. Si cercherà di capire quali prospettive si aprono adesso e quali ostacoli restano da superare. Perché la bonifica non è solo un’operazione tecnica, ma un banco di prova di legalità, trasparenza e fiducia tra istituzioni e cittadini.

