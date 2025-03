L’informazione di LaC diventa ancora più solida e puntuale. Da oggi offriremo ai nostri spettatori nuove occasioni di aggiornamento con più notizie e quattro appuntamenti con le Breaking News disseminati nel corso della giornata. Due in mattinata: il primo alle 10 e il secondo alle 12, a cura della redazione di Vibo Valentia. Due nel pomeriggio: alle 16 e alle 19, a cura della redazione di Rende. Edizioni rapide, snelle, per tenervi aggiornati in maniera agile su quello che succede in Calabria. Un modo per guidare la nostra informazione fino agli appuntamenti cardine della giornata: i Tg delle 14 e delle 20,30.

È una nuova sfida che il network raccoglie con entusiasmo per rendere la nostra informazione ancora più servizio pubblico. Ed è soltanto l’inizio di una serie di appuntamenti che porteranno nelle vostre case informazione in tempo reale per tutto il giorno.

Il senso è, come sempre, quello di offrire un racconto libero e indipendente. Appuntamento dunque con i nostri nuovi Tg. E presto l’offerta informativa si allargherà ancora: restate con noi.