L'amministrazione comunale intende riqualificare l'intera zona, per questo ha partecipato a un avviso pubblico per finanziare l'opera che verrà dedicata celebre poeta lirico della Magna Grecia. Ecco i dettagli

Un luogo sul lungomare di Gioia Tauro, dove si doveva respirare un clima di festa e cultura, versa da anni in condizioni di degrado. Si tratta del teatro all'aperto nei pressi del pontile, realizzato con fondi pubblici nella prima decade del 2000 e rimasto incompiuto, inutilizzato. L'opera con vista sulla suggestiva imboccatura del porto, destinata a riqualificare l'area del quartiere Marina, per lungo tempo non è stata fruibile dalla città.

Ma adesso, le condizioni potrebbero cambiare positivamente. L'amministrazione comunale gioiese ha intenzione di ridargli nuova vita e così ha partecipato all'avviso pubblico per finanziare la realizzazione infrastrutturale dei "Parchi culturali calabresi, sulle orme dei grandi filosofi, poeti e scrittori". L'idea è di far sorgere il “Parco culturale Stesicoro”, dedicato, appunto, al celebre poeta lirico della Magna Grecia, che come ipotizzano in molti, pare sia nato attorno al 630 A.C. a Metauros, l'odierna Gioia Tauro. Il progetto è stato presentato, ma non è ancora finanziato. Ora si dovrà attendere il processo di valutazione che non si protrarrà, presumibilmente, oltre i 120 giorni dalla scadenza dell'avviso che ricadeva nel mese di marzo.

Hanno collaborato insieme per la buona riuscita della domanda l'assessore alla cultura Domenica Speranza e l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Romeo. Il teatro, attualmente in rovina, potrebbe diventare un luogo magico, dove assistere a spettacoli e intrattenimenti, accarezzati dall'aria di mare.

«La Cavea, la gradinata per gli spettatori, verrà totalmente ristrutturata - spiega L'assessore Giuseppe Romeo-. Verrà realizzata una vela alta fronte mare, la zona verrà recintata, con l'aggiunta di elementi architettonici, l'installazione di panchine e la creazione di una sala espositiva per mostre. L'opera sarà inglobata nel Parco Stesicoro. Da lì partirà un percorso di conoscenza culturale, con cartellonistica legata a vita e opere del poeta, che arriverà fino alla fontana dopo il pontile dei massi nei pressi ex Sidac».

Arte, emozioni e decoro urbano, in un'unica idea.

«È un progetto ambizioso e curato nei particolari - afferma l'assessore Domenica Speranza -. Verrà un vero e proprio parco. Diventerà un luogo per eventi culturali con alle spalle una progettualità negli anni a seguire. Infatti, prevede una direzione artistica, la collaborazione con esperti conoscitori del poeta Stesicoro, archeologi rinomati e professionisti del marketing».