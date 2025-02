Ospite in studio Albino Carli, responsabile del Consorzio dei produttori che illustrerà i risultati raggiunti e gli obiettivi per i prossimi anni. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

Dalle reti ammassate lungo le strade ai tir carichi di bancali che, partendo dall'entroterra cosentino, raggiungono i grandi mercati del centro e nord Italia: il futuro della patata della Sila è sempre più roseo grazie all'attività messa in campo del Consorzio dei produttori che ha nobilitato un prodotto di pregio. Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio Albino Carli, il responsabile del Consorzio che illustrerà i risultati raggiunti e gli obiettivi per i prossimi anni.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.