Sabato 12 aprile, trentanovesima puntata di "Grand Terroir", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo, economico-sociale e identitario calabrese.

La trentanovesima puntata è imperniata sulla città di Pizzo, per parlare del Decennio Francese in Calabria (1806-1815). Nel periodo Napoleonico il Regno di Napoli vide l'allontanamento dei Borbone, rifugiatisi in Sicilia e protetti dagli Inglesi, e l'insediamento sul trono prima di Giuseppe, fratello dell'imperatore corso, e poi di Gioacchino Murat, che invece ne era il cognato. Gioacchino Murat, grande comandante di cavalleria ed eroe di tante battaglie vittoriose degli eserciti napoleonici, nel disperato tentativo di salvare il suo regno salpò dalla Corsica per dirigersi in Italia meridionale. Il maltempo lo dirottò sulla spiaggia di Pizzo, dove verrà immediatamente arrestato e processato dalle milizie borboniche. Condannato alla pena capitale, venne fucilato su un terrazzo del Castello di Pizzo. La città tirrenica, molto suggestiva, ha una grande tradizione relativa all'antica pesca del tonno, e da qualche decennio anche nel campo della gelateria artigianale con il famoso "tartufo".