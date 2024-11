Su LaC Tv le voci dei protagonisti della kermesse azzurra dello scorso fine settimana. Spazio anche al voto in Sardegna

Il nuovo corso di Forza Italia dopo il primo Congresso nazionale senza Silvio Berlusconi. Dalla leadership totalizzante del Cavaliere alla “orizzontalità centrista” di Tajani. Tra contraddizioni, difficoltà e strategie da “mission impossible”. C'è tutto questo al centro della nuova puntata di Perfidia, in onda stasera alle ore 21 su LaC Tv. Nel corso del talk politico le voci dei protagonisti della kermesse azzurra del 23 e 24 febbraio. Ampio spazio anche per il responso delle urne in Sardegna.

“Post-forzisti”, questo il titolo della nuova puntata. Tanti gli ospiti azzurri: Deborah Bergamini, Roberto Occhiuto, Paolo Barelli, Renato Schifani, Giorgio Mulè, Alessandro Cattaneo, Maurizio Gasparri, Gilberto Pichetto Fratin, Matilde Siracusano, Francesco Paolo Sisto. In studio con Antonella Grippo ci saranno anche Riccardo Tucci del Movimento 5 Stelle e Antonello Talerico di Noi moderati. In collegamento Giorgio Cremaschi di Potere al Popolo.

Dove seguire Perfidia

L'appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.