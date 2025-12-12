È una sfida che attraversa la vita di migliaia di giovani, silenziosa ma implacabile: la dipendenza, nelle sue forme tradizionali e in quelle più insidiose del nostro tempo, dall’alcol alla droga, dal gioco online alla dipendenza affettiva. Questa è la sfida al centro della puntata di Dentro la Notizia in onda oggi alle 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.

Oggi accenderemo i riflettori su un fenomeno che non conosce confini sociali: la dipendenza come dramma privato e problema collettivo. Non più soltanto una questione di uso di sostanze, ma un intreccio di comportamenti compulsivi che toccano il cuore delle nostre comunità e, in particolare, il mondo dei giovani.

In collegamento dall’Università della Calabria con l’inviato Francesco La Luna, racconteremo il progetto promosso dall’ateneo insieme al Servizio per le Dipendenze (SerD) dell’Asp di Cosenza, nato per intercettare il disagio giovanile e fermare la progressione verso le dipendenze patologiche. Un’iniziativa che mette insieme competenze accademiche e servizi sanitari per costruire percorsi di prevenzione, informazione e supporto. A parlarne sarà la docente universitaria di Psicologia Angela Costabile, protagonista della fase di lancio di questa operazione culturale e sociale.

In studio, con il conduttore Pier Paolo Cambareri, ci sarà il dottore Roberto Calabria, responsabile del SerD, che da anni lavora in prima linea per prendersi cura dei ragazzi e delle ragazze travolti da queste dinamiche di dipendenza, spesso invisibili ma implacabili. La sua testimonianza ci aiuterà a capire come la prevenzione e l’ascolto diventino strumenti essenziali per dare risposte concrete.

I dati nazionali e regionali raccontano una realtà complessa: pur con alcune tendenze al calo nell’uso di droghe classiche tra i giovani, emergono nuove criticità, come l’aumento dell’uso di psicofarmaci senza prescrizione o la diffusione del gioco d’azzardo e delle dipendenze comportamentali legate alla tecnologia e ai device digitali. Questo quadro – fatto di numeri, storie e vissuti quotidiani – ci ricorda quanto sia urgente un approccio integrato, che non si limiti alla cura, ma lavori sulla prevenzione, sulla cultura del benessere e sulla responsabilità collettiva.

La puntata di oggi non sarà una semplice discussione teorica, ma un viaggio nell’esperienza concreta di chi, ogni giorno, tenta di spezzare il circolo vizioso della dipendenza. Parleremo di storie vere, di fragilità giovanile, di strategie educative e di strumenti di sostegno. Ci interrogheremo su come l'Unical, insieme all'Asp, possa fare la differenza nel costruire un approccio preventivo efficace, soprattutto nelle comunità dove la presenza di servizi e risorse non è sempre uniforme.