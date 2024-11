Oggi, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) quarantacinquesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

“Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali.

Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24. Ospite della quarantacinquesima puntata la professoressa Sonia Ferrari, docente Unical specializzata in marketing e turismo. Da decenni si sostiene che il turismo potrebbe e dovrebbe essere un asset strategico per la Calabria, ma rispetto a questo "assioma" accettato da tutti, si registrano ancora ritardi, esempi evidenti di criticità irrisolte, mancanza di progettualità in diverse branche e articolazioni del sistema turistico regionale. Accanto alle luci, quindi, che pur esistono denotando la lungimiranza e l'impegno costante di imprenditori e comunità locali, permane una generalizzata condizione di potenziale enorme da esplorare e trasformare in ricchezza collettiva.

In questi ultimi anni la professoressa Ferrari si sta occupando, tra l'altro, del cosiddetto turismo delle radici, nell'ambito di un ragionamento più ampio sulla necessità di destagionalizzare e qualificare l'offerta. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.