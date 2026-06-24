Un anno che ha sconvolto il mondo, messo in discussione certezze antiche e aperto la strada a profondi cambiamenti sociali, culturali e politici. Ne parliamo giovedì alle 22 su LaC Tv

Ci sono anni che passano quasi inosservati e anni che cambiano il corso della storia. Il 1968 appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. Un anno che ha sconvolto il mondo, messo in discussione certezze antiche, acceso speranze, alimentato conflitti e aperto la strada a profondi cambiamenti sociali, culturali e politici.

Dalle università alle fabbriche, dalle piazze alle famiglie, milioni di giovani contestano le vecchie regole e chiedono più libertà, più diritti, più partecipazione. È il tempo delle grandi proteste studentesche, delle battaglie per i diritti civili, delle trasformazioni del costume e della nascita di una società più moderna e aperta.

Ma il vento del cambiamento non si ferma davanti alle porte della Chiesa. Anche il mondo cattolico vive una stagione di forti tensioni e profonde riflessioni. Proprio nel pieno delle contestazioni, Papa Paolo VI pubblica l’enciclica Humanae Vitae, un documento destinato a suscitare dibattiti, divisioni e polemiche che attraversano diocesi, parrocchie, università cattoliche e famiglie di tutto il mondo. Una scelta che sorprende molti osservatori, soprattutto perché arriva da un Pontefice che aveva raccolto l’eredità innovatrice del Concilio Vaticano II e che viene ricordato come uno dei papi più aperti e riformatori del Novecento.

Perché il 1968 non fu soltanto una rivoluzione politica o culturale. Fu una rivoluzione che investì ogni aspetto della vita umana: la scuola, l’università, il lavoro, i rapporti tra uomini e donne, la famiglia, la religione, il concetto stesso di autorità.

Ne parleremo giovedì alle 22:00 in una nuova puntata de I Giorni della Storia, il programma ideato e condotto da Franco Laratta, un ciclo che ha conquistato il pubblico raccontando i grandi eventi che hanno segnato il Novecento e aiutandoci a comprendere il presente attraverso le lezioni del passato.

Con documenti, testimonianze, immagini d’epoca e il contributo di studiosi ed esperti, ripercorreremo uno degli anni più discussi e decisivi della storia contemporanea. Per capire cosa è stato davvero il Sessantotto e quanto della nostra società, delle nostre libertà e delle nostre contraddizioni nasce ancora oggi da quella straordinaria stagione di cambiamento.