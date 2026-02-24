Si è conclusa la settimana della raccolta del farmaco promossa dal Banco Farmaceutico. L’iniziativa ha registrato l’adesione di circa seimila farmacie in tutto il territorio nazionale e consente, attraverso una redistribuzione dei prodotti medicinali in favore delle categorie meno abbienti, di offrire una opportunità di cura a chi non se la può permettere. Si calcola che vi sia un fabbisogno complessivo di circa un milione e duecentomila farmaci da destinare a 500mila persone che vivono in condizioni critiche.

Di questo si occuperà oggi il programma di approfondimento Dentro la Notizia. Ospiteremo in studio Annalisa Filice, responsabile territoriale del Banco Farmaceutico mentre da remoto parteciperà Ernesto Esposito, direttore del dipartimento regionale Tutela della salute che farà chiarezza in merito alle criticità nella distribuzione dei farmaci Dpc in Calabria nelle prime settimane del 2026.

Il 24 febbraio inoltre, ricorre anche la giornata mondiale delle malattie rare. Ne parleremo con Corrado L'Andolina, sindaco di Zambrone e presidente della Provincia di Vibo Valentia, figura sempre molto vicina alla relativa associazione onlus, presente con i propri rappresentanti anche in Calabria.

In chiusura di trasmissione andremo da Luca Arnaù, inviato del network al Festival di Sanremo dove anche La City Mag risulta tra le testate giornalistiche inserite nella giuria stampa.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.