Sabato 23 novembre, su LaC On Air, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) ventunesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La ventunesima puntata è dedicata alla manifestazione che si è tenuta sabato 16 novembre, a Catanzaro, nelle Gallerie del San Giovanni, sul tema “Radici storiche, Territorio, Filiere ittiche e agroalimentari”. Due i distinti momenti di confronto. “Il Mar Jonio al centro del Mediterraneo: le eccellenze del territorio” è stato l’argomento sviluppato dagli imprenditori Francesco Zito, vitivinicoltore del Cirotano, e Giuseppe Castagnino, imprenditore agricolo di Scandale, che hanno conversato con il giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, esperto di radici identitarie dell’agroalimentare calabrese e meridionale. Per LaC Network Tigani Sava, tra l’altro, coordina il progetto editoriale Grand Terroir. Saluto introduttivo del vice sindaco di Catanzaro, ed assessore alle Politiche del Mare, Giusy Iemma. Interventi dell’imprenditore Salvatore Mancuso, che con la sua Rolltek ha una grande esperienza di mercati esteri, e Roberto Talarico, art director della Notte Piccante di Catanzaro. Giuseppe Castagnino ha spiegato la filiera del melograno in cui è impegnato da alcuni anni, tra frutto fresco e trasformato. Francesco Zito ha parlato della tradizione del vino nel Cirotano. Il secondo momento, intitolato “Produzioni alimentari e consumo del vino nella Calabria Antica, tra Enotri, Greci, Bruzi e Romani”, ha avuto come protagonista la professoressa Giovanna De Sensi Sestito, già ordinario di Storia Greca all’Unical, che ha conversato con Massimo Tigani Sava. Hanno partecipato al confronto anche Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; il vice sindaco del capoluogo Giusy Iemma, e l’assessore comunale alle Attività produttive, Giuliana Furrer. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play.