Parleremo della gestione dell'acqua per l'agricoltura, così come della manutenzione delle centinaia di canali presenti lungo tutto il territorio regionale. Appuntamento alle 17.45 su LaC Tv

Venerdì 17 gennaio, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) sessantottesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali.

Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della sessantottesima puntata il commissario del Consorzio di Bonifica Calabria, Giacomo Giovinazzo, che è anche commissario dell'Arcea. Entrambi gli incarichi gli sono stati conferiti dal Presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto. Il Consorzio di Bonifica della Calabria, istituito con apposita legge regionale nel 2023, è un ente pubblico economico a base associativa obbligatoria, espletante funzioni di interesse pubblico nello svolgimento dell’attività di bonifica integrale. Il Consorzio riveste un ruolo strategico nel garantire la disponibilità della risorsa idrica per il soddisfacimento del fabbisogno in agricoltura, ma anche per finalità turistiche o paesaggistiche.

La gestione dell'acqua per l'agricoltura, così come la manutenzione delle centinaia di canali presenti lungo tutto il territorio regionale, rivestono un ruolo sempre più strategico in un'epoca in cui i cambiamenti climatici alternano momenti critici di siccità ad emergenze legate ad alluvioni e maltempo. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.