«Le enormi possibilità sprecate di Reggio Calabria mi intristiscono. Oggi non c’è un’idea di città, di futuro. Oggi Reggio non sa cosa vuole diventare, anche culturalmente. Sembra una città in attesa».

Arcangela Galluzzo si racconta a Paola Bottero, dall’attività politica in Calabria al Comune di Fiumicino dove è stata assessore al Bilancio, fino all’Associazione Quote merito, che promuove la competenza e porta la legalità nelle scuole.

