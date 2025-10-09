Sarà ospite in studio l’esponente del Pd e candidata non eletta che offrirà una lettura critica delle dinamiche che hanno portato alla sconfitta di Pasquale Tridico

Un nuovo appuntamento dedicato alle recenti elezioni regionali, per comprendere le dinamiche del voto e le prospettive politiche in Calabria. Al centro della puntata di Dentro la Notizia, il format di LaC Tv in onda oggi alle ore 13 su canale 11 del digitale terrestre e in streaming e on demand su LaC Play, condotto da Pier Paolo Cambareri, l’analisi del voto dopo le elezioni regionali che hanno sancito la netta affermazione di Roberto Occhiuto e della coalizione di centrodestra. Un risultato che apre interrogativi profondi sul futuro del centrosinistra calabrese e, più in generale, sulle prospettive politiche di un’area che, ancora una volta, non è riuscita a tradurre in consenso elettorale le proprie proposte e la propria visione di cambiamento.

Ospite in studio Enza Bruno Bossio, esponente del Partito Democratico e candidata non eletta alle regionali, che offrirà una lettura critica e appassionata delle dinamiche che hanno portato alla sconfitta di Pasquale Tridico, alla dispersione del voto progressista e alla crisi di rappresentanza che attraversa la sinistra calabrese.

Quali sono stati gli errori di strategia, i limiti della proposta politica, le difficoltà di costruire un’alleanza larga e credibile? E, soprattutto, da dove ripartire per ricostruire una forza capace di parlare ai calabresi, di interpretare i bisogni reali dei territori e di proporre una visione innovativa di sviluppo, lavoro e diritti?

Tra analisi e prospettive, Dentro la Notizia cercherà di capire cosa resta del voto, come cambiano gli equilibri politici regionali e quale ruolo può giocare oggi il Partito Democratico nella definizione di un nuovo progetto progressista per la Calabria. Appuntamento alle 13 su LaC Tv e su LaC Play, per una puntata da non perdere.