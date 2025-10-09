Un nuovo appuntamento dedicato alle recenti elezioni regionali, per comprendere le dinamiche del voto e le prospettive politiche in Calabria. Al centro della puntata di Dentro la Notizia, il format di LaC Tv in onda oggi alle ore 13 su canale 11 del digitale terrestre e in streaming e on demand su LaC Play, condotto da Pier Paolo Cambareri, l’analisi del voto dopo le elezioni regionali che hanno sancito la netta affermazione di Roberto Occhiuto e della coalizione di centrodestra. Un risultato che apre interrogativi profondi sul futuro del centrosinistra calabrese e, più in generale, sulle prospettive politiche di un’area che, ancora una volta, non è riuscita a tradurre in consenso elettorale le proprie proposte e la propria visione di cambiamento.

Ospite in studio Enza Bruno Bossio, esponente del Partito Democratico e candidata non eletta alle regionali, che offrirà una lettura critica e appassionata delle dinamiche che hanno portato alla sconfitta di Pasquale Tridico, alla dispersione del voto progressista e alla crisi di rappresentanza che attraversa la sinistra calabrese.

Quali sono stati gli errori di strategia, i limiti della proposta politica, le difficoltà di costruire un’alleanza larga e credibile? E, soprattutto, da dove ripartire per ricostruire una forza capace di parlare ai calabresi, di interpretare i bisogni reali dei territori e di proporre una visione innovativa di sviluppo, lavoro e diritti?

Tra analisi e prospettive, Dentro la Notizia cercherà di capire cosa resta del voto, come cambiano gli equilibri politici regionali e quale ruolo può giocare oggi il Partito Democratico nella definizione di un nuovo progetto progressista per la Calabria. Appuntamento alle 13 su LaC Tv e su LaC Play, per una puntata da non perdere.