Di strategie, prospettive e priorità per il nuovo corso politico si parlerà nella puntata odierna del format LaC in onda alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre. Ospite di Pier Paolo Cambareri, Pierluigi Caputo, consigliere regionale rieletto

Forza Italia consolida la propria leadership in Calabria e si conferma il primo partito della coalizione di centrodestra a sostegno del presidente Roberto Occhiuto. Con ben 11 consiglieri eletti (compresi quelli provenienti dalla lista “Occhiuto presidente”), gli azzurri ottengono un risultato che rafforza la posizione del governatore e ridisegna gli equilibri interni della maggioranza. Tra i protagonisti di questa affermazione c’è Pierluigi Caputo, consigliere regionale rieletto con un consenso personale in forte crescita: quasi 15mila preferenze, oltre quattromila in più rispetto alla tornata del 2021. Un risultato che lo consacra come uno dei volti più rappresentativi di Forza Italia in Calabria e tra i primi eletti dell’intero panorama regionale.



Di strategie, prospettive e priorità per il nuovo corso politico si parlerà nella puntata di “Dentro la Notizia”, il format quotidiano di approfondimento di LaC, in onda alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e in streaming su LaC Play. Alla conduzione Pier Paolo Cambareri, che guiderà la conversazione con Caputo per analizzare i dati usciti dalle urne e comprendere quale direzione prenderà ora la politica calabrese.



Al centro del confronto, il ruolo sempre più incisivo di Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra, la distribuzione dei consensi nei vari territori e le sfide che attendono la Regione nei prossimi anni. Dal potenziamento delle infrastrutture alla sanità, dal lavoro alle politiche giovanili, fino al tema cruciale della coesione territoriale, Caputo illustrerà la visione di un partito che punta a unire pragmatismo e radicamento sul territorio.

Uno spazio di analisi e approfondimento per leggere a fondo i numeri del voto e capire come il risultato elettorale cambierà l’assetto politico della Calabria.