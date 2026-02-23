L’ondata di maltempo è ormai alle spalle, ma il passaggio delle intense perturbazioni che hanno flagellato la Calabria, ha indebolito il territorio causando danni nelle località costiere e nelle aree interne. I riflettori sono rimasti accesi sull’esondazione del Crati e sulle mareggiate che hanno colpito i litorali. Ma anche i comuni interni hanno pagato dazio alle forti precipitazioni, con frane e smottamenti che hanno contribuito ad accentuarne l’isolamento. Problemi sono stati registrati nei comprensori del Reventino e del Savuto, dove Ferrovie della Calabria sta procedendo alla ristrutturazione della linea di collegamento tra Cosenza e Catanzaro, interrotta da diversi anni proprio a causa di un movimento franoso. I lavori hanno subito un rallentamento ma le piogge non hanno inficiato la nuova infrastruttura che si prevede possa entrare in esercizio nel 2027. Ne parleremo a Dentro la Notizia con l’amministratore unico di Ferrovie della Calabria Aristide Martino Vercillo e con diversi sindaci in collegamento dall’abitato di Scigliano.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.