Maurizio Insardà conduce una stagione rinnovata del talk show sportivo, con durata estesa a 90 minuti e focus su Serie B e C. Tra gli ospiti anche anche Paolo Bravo , direttore sportivo del Sudtirol

Oggi, alle ore 21.30, LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre) inaugura la nuova stagione di “11 in campo”, il talk show sportivo condotto da Maurizio Insardà. La prima puntata promette già scintille con la partecipazione di ospiti di rilievo come Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, e Antonio Buscè, allenatore del Cosenza, oltre a Peppe Ursino, Mario Palmieri e Demetra Donato ospiti fissi in studio.

Il format, punto di riferimento per gli appassionati di calcio, si allunga passando da 60 a 90 minuti e amplia il suo focus dalla Serie B alla Serie C, raccontando da vicino le sfide, i protagonisti e le storie dei club del Sud Italia, tra cui Catanzaro, Cosenza e Crotone.

Tra gli ospiti in collegamento anche Paolo Bravo, direttore sportivo del Sudtirol, e Tullio Calzone del Corriere dello Sport, pronti ad arricchire il dibattito con analisi e curiosità sul calcio italiano. Non mancheranno i contributi dei giornalisti del network LaC Nico De Luca e Antonio Alizzi.

L’appuntamento con “11 in campo” è quindi stasera alle 21.30 su LaC Tv. Non mancare.