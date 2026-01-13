La sanità vibonese resta sospesa in una lunga fase di emergenza strutturale, segnata da criticità croniche e da un’attesa che il territorio non può più permettersi di prolungare. È questo il cuore della nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di approfondimento giornalistico di LaC, condotto da Pier Paolo Cambareri, con l’inviato in esterna da Vibo Valentia, il caporedattore Alessandro Stella.

Al centro del racconto, una realtà che continua a fare i conti con carenze di personale, reparti in sofferenza e un sistema sanitario che fatica a garantire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini. Medici che lasciano il territorio per altre realtà più attrattive, difficoltà organizzative ormai strutturali e il tentativo, definito dagli stessi operatori come estremo, dell’Azienda sanitaria provinciale di rimettere ordine nei servizi essenziali. Un quadro complesso, che ricalca scenari già denunciati nei mesi scorsi e rispetto ai quali, nonostante gli annunci, poco sembra essere cambiato.

Nel corso della puntata, Dentro la Notizia darà voce ai cittadini, alle loro testimonianze dirette, alle preoccupazioni quotidiane di chi si confronta con liste d’attesa, disservizi e incertezze che incidono sul diritto alla salute. Accanto a queste voci, il confronto con i rappresentanti dei comitati civici che da tempo animano il dibattito pubblico sul tema: Daniela Primerano, del Comitato “Città Attiva”, e Domenico Cortese, del Comitato “Costa degli Dei”, protagonisti di un’analisi puntuale sulle responsabilità istituzionali, sulle scelte compiute e sulle prospettive mancate.

Spazio anche alla posizione del sindaco del capoluogo, Enzo Romeo, chiamato a esprimere il punto di vista dell’amministrazione comunale su una crisi che travalica i confini sanitari e investe il piano sociale, economico e istituzionale dell’intero territorio. Un confronto necessario per comprendere quale ruolo possano e debbano giocare gli enti locali in una fase che richiede risposte concrete e una visione di medio-lungo periodo.

Tra tentativi di riorganizzazione, annunci di rilancio e una comunità che attende segnali credibili di svolta, la puntata prova a mettere in fila fatti, responsabilità e interrogativi, restituendo un quadro fedele di una sanità che resta al centro del dibattito pubblico vibonese e regionale.

Appuntamento alle ore 13, sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.