La Calabria alle prese con emergenze diverse, ma tutte capaci di incidere direttamente sulla vita dei cittadini. Dalla sanità che fatica a garantire servizi essenziali alla paura per una scossa di terremoto che questa mattina ha svegliato il Cosentino, fino alle vicende giudiziarie che tornano a interrogare la storia amministrativa e sociale della provincia. Sono i temi al centro della puntata di Dietro i fatti – News, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

Si parte dal Vibonese, dove torna d'attualità la difficile condizione del servizio di emergenza-urgenza. A far discutere è la decisione della dottoressa Alessia Piperno, medico del 118 in servizio nella postazione di Tropea, che ha chiesto il ricollocamento immediato denunciando la progressiva riduzione del personale medico, l'assenza di adeguati sistemi di reperibilità e le difficoltà nel garantire anche i trasferimenti tra ospedali. Una situazione che, secondo la professionista e sindacalista della Fp Cgil, mette in discussione l'organizzazione stessa del servizio gestito da Azienda Zero. Da qui la richiesta di riportare la gestione del 118 in capo alle singole Asp. Con la giornalista Cristina Iannuzzi analizzeremo le criticità dell'emergenza sanitaria vibonese, il rapporto tra territorio e ospedali, le prospettive legate alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero e le sfide che attendono il generale Antonio Battistini, tornato alla guida dell'Asp.

Spazio poi alla paura nel Cosentino, dove alle 8.38 una scossa di magnitudo 3.5, con epicentro a circa due chilometri da Cerisano e ipocentro a nove chilometri di profondità, è stata avvertita distintamente in tutta l'area urbana. Numerosi cittadini sono scesi in strada e alcuni istituti scolastici hanno fatto uscire gli studenti dalle aule per precauzione. Al momento non risultano danni a persone o cose. Un episodio che riporta al centro il tema della prevenzione e della sicurezza degli edifici, a partire dalle scuole.

Con il giornalista Antonio Alizzi, ospite in studio, torneremo quindi sulla vicenda del dissesto finanziario del Comune di Cosenza. Mercoledì 11 novembre riprende davanti alla Corte dei conti il procedimento sulle presunte responsabilità di diciotto tra amministratori e revisori dei conti, tra cui l’ex sindaco Mario Occhiuto. Dopo la sospensione e il passaggio davanti alla Corte costituzionale, si torna in aula per discutere le richieste della Procura contabile, che contesta condotte gravemente colpose nella gestione finanziaria dell'ente. Una vicenda che affonda le radici nel piano di riequilibrio e nella dichiarazione di dissesto del 2019 e che riapre una pagina importante della storia amministrativa della città.

Infine, una finestra su un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che ha portato a sette misure cautelari tra Rose, Rende e Romania. Al centro, secondo l'accusa, un sistema di reclutamento e sfruttamento di oltre 170 donne, prevalentemente provenienti dalla Moldavia, destinate al lavoro di assistenza agli anziani. Turni fino a 24 ore, compensi decurtati, assenza di contratti e minacce: sono alcune delle contestazioni al vaglio degli inquirenti. Un'indagine che accende i riflettori sullo sfruttamento del lavoro e sulla vulnerabilità di donne straniere in cerca di un'occupazione.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.