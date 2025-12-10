Nel format di approfondimento condotto da Pier Paolo Cambareri, voci istituzionali e operatori sanitari spiegano criticità, attese e richieste di un territorio che chiede risposte urgenti per tutelare il diritto alla salute

Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, torna con una puntata dal forte valore civile e istituzionale, dedicata a una delle emergenze più delicate e discusse dell’ultimo periodo: la crisi della sanità pubblica vibonese, esplosa nelle scorse settimane tra mobilitazioni, manifestazioni spontanee e un grido collettivo che dal territorio si è alzato con sempre maggiore intensità. Un territorio che oggi chiede, con forza e dignità, ciò che per troppo tempo è mancato: attenzione, risorse, prospettive reali per la tutela del diritto alla salute.

In diretta dalla Cittadella regionale di Catanzaro, l’inviato e capo redattore Tg Alessandro Stella seguirà gli sviluppi del vertice convocato al Dipartimento Salute dal sub commissario Esposito, un appuntamento cruciale attorno al quale si concentrano attese, timori e speranze. Sul tavolo, la fotografia impietosa di un sistema sanitario che nel Vibonese soffre più che altrove: reparti in affanno, personale ridotto al minimo, servizi territoriali depotenziati e una distribuzione delle risorse economiche e umane che – rispetto alle altre province – appare sempre più sbilanciata, tanto da generare una frattura percepita come ingiusta e insostenibile dalla comunità.

In collegamento, ospiti d’eccezione protagonisti della giornata istituzionale: il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, e il presidente della Conferenza dei sindaci, Salvatore Fortunato Giordano, entrambi presenti al vertice del mattino. Con loro ricostruiremo il clima del confronto, le richieste avanzate al Dipartimento e le possibili risposte della struttura commissariale. Due voci che in queste settimane hanno raccolto, interpretato e rilanciato la pressione sociale di un territorio che si è ritrovato più unito che mai, dando vita a convergenze parallele capaci di superare appartenenze e colori politici per un obiettivo comune: salvare la sanità vibonese dal collasso.

In collegamento, la testimonianza qualificata della dottoressa Alessia Piperno, medico del Suem 118 e delegata del Sindacato medici italiani, che offrirà una lettura tecnica e professionale dello stato dell’emergenza-urgenza e delle ricadute operative di una carenza di personale ormai cronica.

Una puntata densa, appassionata, costruita per informare ma anche per dare voce a chi ogni giorno vive la realtà dei pronto soccorso, delle ambulanze, dei reparti ospedalieri, e a chi quella realtà la subisce come paziente, come cittadino, come famiglia.

Appuntamento in diretta alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in streaming sulla piattaforma LaC Play.