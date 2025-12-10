Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, torna con una puntata dal forte valore civile e istituzionale, dedicata a una delle emergenze più delicate e discusse dell’ultimo periodo: la crisi della sanità pubblica vibonese, esplosa nelle scorse settimane tra mobilitazioni, manifestazioni spontanee e un grido collettivo che dal territorio si è alzato con sempre maggiore intensità. Un territorio che oggi chiede, con forza e dignità, ciò che per troppo tempo è mancato: attenzione, risorse, prospettive reali per la tutela del diritto alla salute.

In diretta dalla Cittadella regionale di Catanzaro, l’inviato e capo redattore Tg Alessandro Stella seguirà gli sviluppi del vertice convocato al Dipartimento Salute dal sub commissario Esposito, un appuntamento cruciale attorno al quale si concentrano attese, timori e speranze. Sul tavolo, la fotografia impietosa di un sistema sanitario che nel Vibonese soffre più che altrove: reparti in affanno, personale ridotto al minimo, servizi territoriali depotenziati e una distribuzione delle risorse economiche e umane che – rispetto alle altre province – appare sempre più sbilanciata, tanto da generare una frattura percepita come ingiusta e insostenibile dalla comunità.

In collegamento, ospiti d’eccezione protagonisti della giornata istituzionale: il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, e il presidente della Conferenza dei sindaci, Salvatore Fortunato Giordano, entrambi presenti al vertice del mattino. Con loro ricostruiremo il clima del confronto, le richieste avanzate al Dipartimento e le possibili risposte della struttura commissariale. Due voci che in queste settimane hanno raccolto, interpretato e rilanciato la pressione sociale di un territorio che si è ritrovato più unito che mai, dando vita a convergenze parallele capaci di superare appartenenze e colori politici per un obiettivo comune: salvare la sanità vibonese dal collasso.

In collegamento, la testimonianza qualificata della dottoressa Alessia Piperno, medico del Suem 118 e delegata del Sindacato medici italiani, che offrirà una lettura tecnica e professionale dello stato dell’emergenza-urgenza e delle ricadute operative di una carenza di personale ormai cronica.

Una puntata densa, appassionata, costruita per informare ma anche per dare voce a chi ogni giorno vive la realtà dei pronto soccorso, delle ambulanze, dei reparti ospedalieri, e a chi quella realtà la subisce come paziente, come cittadino, come famiglia.

Appuntamento in diretta alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in streaming sulla piattaforma LaC Play.