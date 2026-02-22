Si è svolta lo scorso 12 febbraio, presso l’Istituto Alberghiero di Soverato (Catanzaro), la terza edizione de “Il rito del maiale in Calabria”, un viaggio tra enogastronomia, storia e cultura. L’evento ha rappresentato un’occasione per riscoprire una tradizione che, nel tempo, è passata da semplice fonte di sostentamento per le famiglie a vera e propria risorsa identitaria per le generazioni future. Gli studenti dell’istituto si sono cimentati nella preparazione di diverse pietanze realizzate con le varie parti del maiale, proponendo poi in degustazione all’interno del ristorante didattico a numerosi ospiti. Un momento speciale per valorizzare i piatti della tradizione calabrese, preparati con passione, competenza e professionalità.

Ne parleremo nel corso del prossimo appuntamento con LaC Storie, il format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo. La puntata andrà in onda domenica 22 febbraio alle ore 12:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Sarà poi disponibile su LaC Play.