Attesa per il confronto tra Salvini e Fedralog, mentre la protesta di autotrasportatori e agricoltori incassa il sostegno degli studenti a Cosenza. A Reggio Calabria riflettori sulle Next Gen ATP Finals: tutti i temi della trasmissione in onda alle 15 su LaC Tv
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La giornata decisiva per lo sciopero degli autotrasportatori, con gli studenti che tornano in piazza al loro fianco, e il presidente Occhiuto con un blitz a sorpresa nel presidio di Falerna. Ma anche le nuove stelle del tennis che arrivano a Reggio Calabria. Questi gli argomenti odierni del format di LaC Tv “Dietro i fatti – News”, appuntamento quotidiano in onda alle ore 15. Oggi in conduzione Francesco La Luna
La puntata si aprirà con le proteste che coinvolgono autotrasportatori e agricoltori in Calabria: si tratta del giorno decisivo, con l'incontro previsto proprio alle 15 in Prefettura a Milano tra il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e una delegazione di Fedralog. Una giornata campale per l'economia calabrese e nazionale, durante la quale non solo il presidente Occhiuto ha fatto visita agli autotrasportatori fermi a Falerna ma anche gli studenti, a Cosenza, hanno deciso di appoggiare la protesta. L'attesa del confronto dai presìdi di Tortora e Montalto con i nostri inviati Francesca Lagatta e Salvatore Bruno.
Nella seconda parte del format le nuove stelle del tennis che sbarcano in Calabria: Reggio è finalmente pronta ad accogliere le Next Gen ATP Finals, il torneo che ogni anno riunisce gli otto migliori giocatori Under 20 del circuito maschile, che si terrà dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore. Un torneo vinto, negli anni scorsi, da fuoriclasse come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Oggi la conferenza stampa di presentazione dell'evento alla quale hanno partecipato i grandi nomi dello sport italiano. Ci racconterà com'è andata Anna Foti e ascolteremo le voci dei protagonisti.
Appuntamento alle 15 su LaC Tv, sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.