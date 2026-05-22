Corpo a corpo, colpi bassi e slealtà: nell’agone italiano e regionale il pubblico non pagante vuole il sangue di leader e comprimari. Il talk di LaC vi racconta tutto. Giuseppe Conte tra gli ospiti di Antonella Grippo
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Tutti gli scontri “fangosi” della politica italiana, dalla latitudine nazionale a quella regionale. La lotta, che non contempla neanche le regole sportive del Mud Wrestling, è ormai una sorta di corpo a corpo fatta di colpi bassi e di slealtà. Punta a sfasciare. Soprattutto tra i cosiddetti “alleati”. Con tanto di pubblico non pagante, che vuole sangue e pretende il Crucifige. Perfidia vi mostrerà tutti gli scontri in corso, quelli passati e quelli che si annunciano.
Di alto livello il parterre degli ospiti del talk targato LaC e condotto da Antonella Grippo: Giuseppe Conte (Presidente Movimento 5 Stelle), Michele Emiliano (Ex Presidente Regione Puglia), Maurizio Gasparri (Senatore Forza Italia), Nino Spirlì (Lega), Giuseppe Falcomatà (Consigliere Regionale PD) e Francesco Giubilei (Fondazione Alleanza Nazionale). L’appuntamento è per questa sera, venerdì 22 maggio, alle 22 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre)