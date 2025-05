Andrà in onda oggi, alle ore 16.00 su LaC Tv, la nuova puntata 11 in campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il direttore sportivo in studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro.

Nel corso della puntata si parlerà delle semifinali play off d’andata che hanno visto il Catanzaro cadere al Ceravolo per 2-0 contro lo Spezia e la sorpresa Juve Stabia superare per 2-1 la Cremonese.

Gli ospiti

In collegamento il direttore sportivo della Cavese Pasquale Lo Giudice, e i giornalisti Antonio Ciampa e Tullio Calzone.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è alle 16 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.