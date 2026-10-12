Il campionato di Serie D (girone I) entra nel vivo e mette in archivio la sua settima giornata, contrassegnata dalla super sfida dello stadio "Granillo" tra Reggina e Vibonese terminata 1-1. Un ampio post partita, ricco di analisi e spunti tattici, sarà il cuore della terza puntata di "Pianeta Rossoblù", il format targato LaC TV condotto da Vincenzo Primerano e interamente dedicato al club guidato da mister Marra, in onda su LaC On Air canale 17 del digitale terrestre.

Riflettori puntati sul big match del Granillo



La settima giornata ha regalato emozioni e indicazioni importanti per l'alta classifica. La sfida tra amaranto e rossoblù ha rappresentato uno snodo cruciale della stagione, dal momento che si affrontavano le prime due della classe: nel corso della trasmissione verranno analizzati i momenti chiave della gara, le scelte dei due tecnici e l'impatto del risultato sulle ambizioni di vertice del girone.

Ospiti d'eccezione negli studi dell'Aeroporto di Lamezia



Anche per questo appuntamento non mancheranno presenze di spicco. All'interno degli studi televisivi allestiti nell'aeroporto di Lamezia Terme ci saranno: Mimmo Famularo, giornalista della Gazzetta del Sud e direttore di Calabria7; Gaston Semenzin, attaccante della Vibonese e tra i migliori in campo del big match, pronto a raccontare le sensazioni dal campo dopo la grande sfida.