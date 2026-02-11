Sarà un appuntamento a due velocità quello con Dentro la Notizia dell'11 febbraio. Nella prima parte, con il contributo di Ivan Ferraro, coordinatore Nidil Cgil Calabria, apriremo una finestra sulla questione dei lavoratori del settore delivery, alla luce della recente inchiesta condotta dalla Procura di Milano sullo sfruttamento dei rider, nell'ambito di una più ampia attività di indagine sull'impiego retribuito con paghe al di sotto della soglia di povertà. Insieme al sindacalista proveremo a tracciare la linea di confine tra il perimetro del lavoro lecito e legale e quello irregolare, che fa leva sul bisogno e spinge i salari verso il basso.

Nella seconda parte invece, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Malato 2026, interverrà l'Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, monsignor Claudio Maniago, con una riflessione sul messaggio diffuso per l'occasione da Papa Leone XIV dal titolo “La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro”.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.