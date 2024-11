Più che una diga, un pozzo in cui sono confluite risorse pubbliche e che ora è abbandonato a se stesso. Doveva essere un'opera cruciale per un territorio che soffre la grande sete, è diventata una cattedrale nel deserto. La surreale vicenda della diga sul torrente Lordo resta lo specchio amaro di tante altre opere pubbliche calabresi.

Ne parleremo alle 14:30 durante la trasmissione d’informazione di LaC Tv condotta da Pier Paolo Cambareri Dentro La Notizia. Il nostro inviato sul posto Tonino Raco sarà in compagnia del commissario consorzio di bonifica regionale Giacomo Giovinazzo, del sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni e dell’ambientalista Francesco Marino.

