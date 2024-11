L'intervento del segretario del Pd di Palmi Domenico Solano, intervistato da Klaus Davi nel corso dell'ultima puntata di Klauscondicio

“Siamo paralizzati. La sconfitta elettorale non ci ha insegnato nulla. Il Pd calabrese è paralizzato . Non ha una propria caratterizzazione, né identità.” Duro atto di accusa di Domenico Solano, segretario del circolo Pd di Palmi, sulle condizioni in cui versa il Partito democratico a tutti i livelli. ‘Serve un congresso vero, che non sia una conta. Il Partito non può rimanere cosi, è esanime’. “ Solano non risparmia critiche a Oliverio :”non siamo stati votati per passare da un immobilismo all’altro.” Domenico Sodano intervenuto nell’ultima puntata del programma KlausCondicio ha anche preannunciato una mobilitazione del partito della “base” : “dobbiamo unirci affinché ci sia un cambiamento in tempi rapidi, cosi non si va avanti.”