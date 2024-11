Nella valle del Mesima, c’è un piccolo borgo che ha nome Soriano Calabro, poco più di duemila abitanti ma una storia ricca dei cultura. Siamo andati, in questa puntata di Meravigliosa Calabria, in onda questa sera alle 21 su LaC Tv, a capire la storia di un paese cresciuto all’ombra di uno straordinario convento: quello di San Domenico. Sorto nel 1510, questo convento figurò tra i più grandi d’Europa e fu centro di religione, arte e cultura. È l’unico dedicato al fondatore dell’Ordine dei Frati predicatori o Domenicani. Quel Domenico di Guzmàn nato a Caleruega in Castiglia e Leon in Spagna.

Distrutto dal terribile terremoto del 1783 che rase al suolo la Calabria quasi in toto, il convento, con i ruderi rimasti, testimonia come fu anima di questo borgo che attorno ad esso richiamò dal ‘500, artisti, uomini di culto, scrittori.

I Musei, ben quattro, che sono presenti nelle strutture dell’attuale convento testimoniano come Soriano richiamò in quell’epoca remota uomini di culto e di genio e Carlo V spinse tutto ciò.

La storia che vedrete e sentirete in questa puntata di Meravigliosa Calabria, condotta da Pasquale Guaglianone, ha dello straordinario. Uno scrigno prezioso che fa del convento un centro di attrazione da ogni parte d’Italia e ce lo racconta anche il Superiore del convento padre Remigio Romano.

Così cerchiamo di raccontare e narrare il bello di questa generosa e spesso bistrattata terra di Calabria che un tempo lontano fu la Magna Graecia.



Appuntamento questa sera alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.