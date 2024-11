Mercoledì 7 agosto, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) quindicesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della quindicesima puntata l'imprenditore Celestino Rosa, titolare della Celestino & Partners della provincia di Cosenza, realtà specializzata nella gestione professionale di matrimoni ed eventi. Sposarsi è una decisione importantissima, ma decidere di farlo organizzando una cerimonia perfetta, ovviamente per i propri gusti e potenziali di spesa, non è per nulla semplice. Tanti possibili errori in agguato, magari causati dalla tensione e dallo stress tipici del momento, oppure l'inesperienza che può determinare costi esagerati se non sbagliati.

Celestino & Partners promette di riuscire a guidare gli sposi in un percorso di assoluta serenità e successo, forte di tanti anni di consolidata esperienza. Dalla location agli abiti, dai fiori alle fotografie, dal ristorante all'intrattenimento musicale, dagli inviti ad ogni altro particolare, anche apparentemente secondario, che però può determinare fastidi e imprevisti: Celestino & Partners è pronta a dare il meglio di sé, a consigliare, ad agire, partendo ovviamente da un serrato confronto con gli sposi per valutarne le esigenze e il budget di spesa. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.