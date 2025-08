Kalabria Trekking è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, nata con l’obiettivo di promuovere l’escursionismo come esperienza di socializzazione e condivisione, nonché come strumento di conoscenza del territorio e delle tradizioni della Calabria. Fondata nel 2013 a Pizzo (Vibo Valentia) da un gruppo di amici uniti dalla passione per il camminare, Kalabria Trekking coinvolge persone di tutte le età in percorsi sensoriali indimenticabili, alla scoperta di luoghi selvaggi e affascinanti, ricchi di storia e tradizioni millenarie.

Nel 2020 nasce Kalabria Coast to Coast, un suggestivo itinerario naturalistico suddiviso in tre tappe. Il cammino parte da Soverato, sulla costa degli aranci, attraversa le Pre-Serre Calabresi e tocca incantevoli borghi come Petrizzi, San Vito sullo Ionio e Monterosso Calabro, per poi giungere al lago Angitola e terminare nella splendida cittadina di Pizzo. Il 12 luglio 2020, il prestigioso settimanale TIME ha inserito il percorso Kalabria Coast to Coast tra le cinquanta destinazioni straordinarie da visitare almeno una volta nella vita.

L’esperienza dell’associazione e la bellezza del percorso trekking saranno al centro della nuova puntata di LaC Storie, il format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo, in onda il 3 agosto alle ore 15:30, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.