Dalla commemorazione delle vittime ai naufragi nel Mediterraneo. E poi le iniziative in programma in occasione del terzo anniversario e le ultime novità sul processo.

Nella notte tra il 25 ed il 26 febbraio 2023, le acque antistanti la località di Steccato di Cutro furono teatro di una delle più gravi sciagure del mare degli ultimi anni. Il Summer Love, un barcone di legno partito dalle coste turche colmo di migranti in cerca di miglior sorte rispetto alle dure condizioni di vita patite nei loro paesi d’origine, si sbriciola a poche miglia dalla costa rovesciando il suo carico di uomini, donne e bambini, nelle acque gelide e buie del mar Jonio il carico. Alle prime luci dell’alba si conteranno 93 morti. Nell’anniversario della tragedia e nel pieno del processo in corso a Crotone per l’accertamento delle responsabilità sul mancato soccorso dell’imbarcazione in difficoltà, è in programma un fitto calendario di manifestazioni ed iniziative di commemorazione delle vittime e di sensibilizzazione al problema delle stragi del Mediterraneo.

Il 25 febbraio Dentro la Notizia seguirà con le proprie telecamere due importanti eventi. Il primo è la tradizionale partita di calcio “Friendly Match” organizzata a cura di ResQ – People saving people, onlus impegnata in missioni di ricerca e soccorso in mare e in attività culturali e divulgative a terra. Il secondo è l’appuntamento promosso dalla Cgil con gli studenti dell’Istituto Barlacchi-Lucifero guidato dal dirigente scolastico Girolamo Arcuri, dal titolo “Il valore dell’umanità”.

In studio parteciperà Giovanni Manoccio, presidente dell’associazione Don Vincenzo Matrangolo. Da Crotone interverranno tra gli altri il presidente di ResQ, Luciano Scalettari, l’avvocata Lidia Vicchio, rappresentante legale di alcune parti civili del processo sui ritardi nei soccorsi al caicco naufragato.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.