Nuova puntata di Calabresi nel mondo, sabato alle ore 12 dallo studio dell’aeroporto internazionale di Lamezia. La puntata, condotta da Franco Laratta e Palma Serrao, vi porta nel mondo per conoscere i talenti calabresi, le loro attività, le prospettive, come vedono la Calabria da lontano.

Il primo ospite di sabato sarà Angelo Bilotta, da Roma, amministratore delegato Just Work srl. Angelo proviene da Lamezia Terme, dove è stato anche amministratore comunale. Con Bilotta parleremo dei problemi del mondo del lavoro, dei giovani in cerca di occupazione, del suo impegno per favorire nuove prospettive alle nuove generazioni .

Seconda tappa di calabresi nel mondo in collegamento da Toronto con Silvana Longo. Giornalista, figlia di genitori calabresi emigrati in Canada, laureata in lingue, redattrice di viaggi per una rivista. Molto molto attiva nel far conoscere le eccellenze calabresi in Canada.

Un viaggio ancora più lungo porterà nel Messico dove vive e lavora Giuseppe Codamo, imprenditore di Isola Capo Rizzuto, da anni vive in Messico dove svolge diverse attività imprenditoriali, culturali e artistiche. Giuseppe ci parlerà del Messico in una chiave diversa di quanto noi abbiamo sentito finora a parlare.

Appuntamento quindi sul LaC Tv sabato alle ore 12 con Franco e Palma per Calabresi nel mondo.