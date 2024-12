Nuova puntata di Calabresi nel mondo, il settimanale di Franco Laratta e Palma Serrao in onda dallo studio di LaC dall’aereoporto internazionale di Lamezia Terme.

Primo ospite oggi alle 12 su LaC Tv sarà Luca Pagani, di Campora San Giovanni, attualmente preparatore atletico della nazionale di calcio di Malta.

Si torna poi in Italia e più precisamente a Roma dove troviamo Francesco Mosca, Reporting e System Analys. Da una famiglia di casari della Sila, un giovane che non mai dimenticato la storia e le tradizioni dell’altopiano, anzi ogni volta che può le rivive portandole nella capitale.

Sarà poi la volta di Armando Quattrone, musicista di Gioiosa Ionica attualmente ad Amburgo, ma sempre in giro per il mondo. Un giovane dinamico e brillante che ama portare gioia e allegria in tutti i locali che lo ospitano. Con la musica nel sangue e tanto amore per la Calabria.

Appuntamento quindi sabato alle 12 con un programma che ogni settimana vi porta in giro per il mondo alla ricerca dei nostri talenti, dei nostri giovani, che non si sono mai arresi e se anche hanno dovuto lasciare la propria terra, non l’hanno mai dimenticata, anzi la portano sempre e ovunque. Tutti i giovani che si sono affermati, che si sono fatti apprezzare, che sono il simbolo di una terra che non si arrende mai.

Alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.