Cosenza e Reggina pareggiano in una Serie B che cerca ancora protagonisti definitivi, Catanzaro e Crotone vincono anche quando non conta più. Ma è la volta buona per parlare dei “templi” sempre troppo sotto processo: con Sandro Solinas, autore di “Stadi di Calabria”, per sapere il più possibile delle arene calabresi dello sport più popolare al mondo.

Raffaele Truncè, direttore di Sport Team Calabria, Antonello Placanica, direttore di Forza Reggina, Alberto Curti, Mario Ferrantino Cosenza e Procolo Guida, grazie all’ospite di oggi, cercheranno linee più chiare di queste stagioni di serie B e serie C e di come sia complicato programmare quando non si tiene conto di impianti e storia dei club.

Così se la Reggina può forse tornare a sognare, il Cosenza si gioca sempre più possibilità di salvezza, il Catanzaro è concentrato proprio sullo stadio ed il mercato ed il Crotone si rilancia in chiave play off, avremo certo la possibilità di comprendere meglio come normative ed investimenti possano essere interpretati come opportunità e non vincoli.

I protagonisti de La B C del calcio