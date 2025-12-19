La natura è madre, ma in pochi secondi è in grado di tramutarsi in un’entità fatale. Quanto successo il 20 agosto 2018 ne è la prova. Stasera alle 22 in onda il format targato Diemmecom Primi Piani, a cura di Francesco Tricoli

20 agosto 2018. Quella che sarebbe dovuta essere una felice escursione tra le gole del massiccio del Pollino si tramuta in una catastrofe. A causa della forte e incessante pioggia abbattutasi tra la zona di San Lorenzo Bellizzi e Civita (nel Cosentino), il livello del torrente Raganello aumenta notevolmente, fino a trascinare e inghiottire rami, oggetti, escursionisti.

I più forti riescono a mettersi in salvo. I più fortunati vengono recuperati dai soccorsi o da persone coraggiose che si trovano nei paraggi. Ma per 10 di quegli escursionisti non c’è niente da fare, se non recuperare i corpi esanimi.

Francesco Tricoli ricostruisce la vicenda in tutta la sua interezza, dalla bellezza paesaggistica alla tragedia degli avvenimenti, questi ultimi illustrati mediante immagini di repertorio. Indispensabili, poi, i racconti emozionali dei parenti delle vittime e le testimonianze dei visitatori che, pur colpiti dalla catastrofe, ce l’hanno fatta. Voce anche alle cariche coinvolte nella vicenda, dall’ex dirigente della Protezione Civile all’ex procuratore Facciolla, ai sindaci delle zone interessate.

La natura esercita le sue forze indipendentemente dalla volontà umana. Eppure, secondo i giudici, ci sono dei responsabili da individuare: chi non ha preso le dovute misure cautelari. Appuntamento a stasera alle ore 22.00 su LaC Tv con lo speciale di Primi Piani Il Prezzo della bellezza – La tragedia del Raganello.