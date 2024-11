I consigli della Polizia e le iniziative in campo. L'appuntamento con il format condotto da Francesca Lagoteta è oggi alle 13 su LaC Tv

Un fenomeno criminale in forte aumento divenuto emergenza sociale: le truffe agli anziani. Ne parleremo oggi nel corso della nuova puntata di Dentro la notizia, il format di approfondimento condotto da Francesca Lagoteta.

In diretta dalla Questura di Reggio Calabria, con la nostra inviata Elisa Barresi, i consigli della Polizia di Stato e le tante iniziative messe in campo per continuare a promuovere la sensibilizzazione sul tema.

Nel corso della puntata, insieme a Matteo Lauria, ascolteremo anche la testimonianza diretta di una vittima e del suo avvocato, per comprendere meglio le dinamiche dei raggiri. Ci sposteremo, poi, nel capoluogo di regione con Nico De Luca che darà voce proprio agli anziani: quanto sono realmente informati e consapevoli dei rischi?

Appuntamento dunque alle 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.