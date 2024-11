Saremo in diretta da Capo Vaticano con l'imprenditore turistico Luca Giuliano. In collegamento con lo studio Cristina Gazzaruso di Unindustria Turismo. Appuntamento alle 14:30

Con i suoi 800 chilometri di costa baciata da due mari, Ionio e Tirreno, la Calabria incanta ogni anno migliaia di visitatori. Un turismo, il nostro, ancora fortemente ancorato alla stagione estiva. E siccome i mesi clou stanno per arrivare, la domanda è d'obbligo: siamo pronti? Ne parleremo oggi con alcuni esperti del settore nel corso della puntata di Dentro la Notizia, in onda alle ore 14:30 su LaC Tv. Nella mattinata di oggi peraltro vengono presentate le Bandiere Blu 2024, lo scorso anno in Calabria erano ben 19. Tra conferme e new entry, anche questo sarà tema centrale della puntata condotta da Pier Paolo Cambareri. Inviata da Capo Vaticano, perla del turismo calabrese, Cristina Iannuzzi che avrà come ospite l'imprenditore turistico Luca Giuliano. In collegamento con lo studio Cristina Gazzaruso di Unindustria Turismo.

