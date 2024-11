A Link il racconto di come Entopan stia portando l’innovazione in Calabria con la costruzione dell’Harmonic Innovation Hub, un “luogo di futuro” in provincia di Catanzaro

Due “luoghi di futuro”, uno in Calabria e uno in Sicilia. Due ecosistemi per promuovere la crescita del Mezzogiorno e dell’area mediterranea, attraverso ricerca e sviluppo, sostegno a start up e Pmi innovative, formazione di giovani talenti, co-working e co-housing. Siamo andati con le nostre telecamere nel cantiere dell’Harmonic Innovation Hub, innovativo centro multidisciplinare che la Entopan di Francesco Cicione sta costruendo a Tiriolo, in provincia di Catanzaro. Rivedi la puntata su LaC Play.