Dalle Cascate del Campanaro al Museo di arte contemporanea, il comune catanzarese protagonista della nuova puntata del format di LaC Tv in onda questa sera alle ore 21

Un affascinante borgo della provincia di Catanzaro, circondato dalla splendida vegetazione della Presila. Parliamo di Zagarise, che visiteremo insieme questa sera alle ore 21 con il format di LaC "Una regione per girare". Questo pittoresco paese oltre a conservare il proprio fascino naturale, offre al visitatore l'opportunità di scoprire un ricco patrimonio storico e culturale, oltre a quello artistico, grazie alle opere esposte al Museo di arte contemporanea.

Le stradine acciottolate, le antiche chiese e i paesaggi mozzafiato caratterizzano Zagarise, rendendolo un luogo ideale per gli amanti della storia e della natura, con la possibilità di visitare le gole del Canyon "Timpe Rosse" e immergersi nella frescura delle "Cascate del Campanaro". La sua cucina deliziosa, garantirà al Turista, un autentico momento di gustoso relax.

Zagarise sarà protagonista della terza puntata della nuova edizione di "Una regione per girare", il format in onda su LaC Tv. Appuntamento questa sera alle ore 21, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play, dove sarà poi possibile riguardare tutte le puntate.