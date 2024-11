Aiello Calabro è un affascinante paese situato sulle colline dell'entroterra tirrenico cosentino. Il suo centro abitato è dominato dai resti del Castello che nel '500 era uno dei più grandi e notevoli dell'Italia meridionale. I segni della storia in questo piccolo ma suggestivo paese di Calabria sono ben visibili con le sue antiche radici e la pittoresca bellezza del suo paesaggio collinare.

Aiello Calabro offre un'accoglienza calorosa ai visitatori che potranno godersi i suoi tesori culturali, tra i palazzi nobiliari e l'incantevole centro storico. La cucina locale è rinomata per i sapori autentici della Calabria. Aiello Calabro, dispone tra l'altro di un ricca e variegata vegetazione, con un'attrezzata area pic-nic.

Aiello Calabro sarà protagonista della seconda puntata della nuova edizione di "Una regione per girare", il format in onda su LaC Tv. Appuntamento questa sera alle ore 21, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play, dove sarà poi possibile riguardare tutte le puntate.