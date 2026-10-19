La trasmissione di LaC OnAir analizzerà il momento dei giallorossi e la sfida di sabato 24 ottobre al Ceravolo. Ospiti Fabio Di Sole e Simone Giacchetta, spazio anche alle domande dei tifosi

Il punto conquistato dal Catanzaro a Verona e la sfida in vista contro l’Ascoli, in programma sabato 24 ottobre alle 17.15 al Ceravolo, saranno al centro della nuova puntata di “11 in Campo GialloRossi”, in onda oggi dalle 14 su LaC OnAir. La trasmissione, condotta da Maurizio Insardà e Palma Serrao, sarà trasmessa dallo studio allestito presso l’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme. In apertura, spazio al servizio di Nico De Luca.



Ospite in studio sarà Fabio Di Sole ex giocatore del Catanzaro ed in collegamento Simone Giacchetta, direttore sportivo. Nel corso della puntata, oltre all’analisi della situazione dei giallorossi, spazio ai risultati, alla classifica e al prossimo turno di campionato.

Appuntamento oggi alle 14 su LaC OnAir, sul canale 17 del digitale terrestre e in diretta Facebook su Catanzaro Channel. Anche i tifosi potranno partecipare alla trasmissione inviando domande, messaggi e opinioni tramite WhatsApp al numero 345 9321195.