Nei giorni scorsi è arrivata la data ufficiale: il Conclave per l’elezione del nuovo papa inizierà il prossimo 7 maggio. Mercoledì mattina ci sarà la messa "Pro eligendo Pontifice", nella Basilica di San Pietro, nel pomeriggio - alle 16.30 - l'ingresso degli elettori e il giuramento per l'elezione del successore di Bergoglio, prima dell'“extra omnes” dalla Sistina e della prima votazione. Se servirà, le votazioni proseguiranno nei giorni successivi al ritmo di quattro al giorno (due la mattina e due il pomeriggio), sempre con la maggioranza dei due terzi perché sia valevole l'elezione.

La Sede di Pietro resterà vacante, dunque, ancora per poco, a breve una nuova guida si farà carico dell’eredità di Francesco e delle tante e complesse sfide del mondo odierno che la Chiesa è chiamata ad affrontare. Ne parliamo oggi a Dentro la Notizia, ospite in studio con Francesca Lagoteta, don Francesco Cristofaro, sacerdote calabrese, scrittore e conduttore televisivo molto apprezzato in tutta Italia per le sue qualità umane e il suo incessante impegno. Diventato un punto di riferimento spirituale per una vasta comunità di fedeli, nelle scorse settimane don Francesco ha ricevuto anche uno speciale encomio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Contributi esterni a cura di Chiara Alviano.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.