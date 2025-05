Dentro la Notizia – Speciale Elezioni riaccende i riflettori sulla città di Rende, protagonista di una campagna elettorale già intensa e carica di significati. In studio con Pier Paolo Cambareri, ospite di questa nuova puntata in onda su LaC, c’è Sandro Principe, nome storico della politica calabrese e volto simbolo del riformismo socialista nel Meridione.

Principe torna in campo con la determinazione di chi ha scritto pagine cruciali della storia amministrativa rendese e regionale. Più volte sindaco di Rende, deputato e assessore regionale, oggi si ricandida alla guida della città con l’ambizione di riannodare il filo di una visione politica e amministrativa che ha lasciato un segno profondo nel tessuto urbano e nella memoria collettiva.

Un faccia a faccia nel corso del quale l’ex sottosegretario del PSI racconterà le ragioni di una nuova discesa in campo, il suo sguardo sulla Rende di oggi e il confronto con i competitor in corsa per la fascia tricolore. Dalla sua proposta programmatica alle sfide legate a sviluppo urbanistico, politiche giovanili, inclusione e qualità dei servizi: uno spazio di approfondimento per ascoltare dalla sua voce la visione di una città che guarda al futuro senza dimenticare la propria storia.L’appuntamento è alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e in diretta streaming e on demand su LaC Play.